ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Семенова Сергея Юрьевича, 09.09.1962 года рождения...

ОУР УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Семенова Сергея Юрьевича, 09.09.1962 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 16 февраля 1996 года.Приметы: На вид 30-40 лет, рост около 170 см, нормального телосложения, волосы темные, глаза темные.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29