Трансляцию финала конкурса Евровидение на телеканале Россия-1 смотрели более 3,2 миллиона россиян. Это вдвое больше, чем годом ранее.

Финал "Евровидения", который прошел 18 мая в Тель-Авиве, посмотрели более 3,2 миллиона россиян. Об этом сообщает пресс-служба ВГТРК. Конкурс транслировал телеканал "Россия-1".Это вдвое больше, чем годом ранее. В прошлом году финал конкурса посмотрели 1,5 миллиона зрителей.Победителем "Евровидения-2019" стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade. На втором месте — участник из Италии Mahmood. Россию представлял Сергей Лазарев с композицией Scream. По итогам голосования он занял третье место. Свой результат он назвал достойным."Я доволен, счастлив, что результат не понизил, удержал. Россию не подвел, так что все хорошо", – прокомментировал певец свой результат.В прошлый раз Лазарев участвовал в европейском смотре три года назад, и тогда тоже ему присудили третье место.