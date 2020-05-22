Страны по всему миру начинают ослаблять ограничения по самоизоляции и карантину, по мере того как замедляется распространение коронавируса, а число зараженных снижается. В нашей стране также наблюдаются послабления, однако в каждом регионе ситуация отличается, поэтому говорить обо всей стране довольно сложно. Самой непростой с точки зрения распространения вируса остается ситуация в Москве, где было выявлено наибольшее количество зараженных.

Страны по всему миру начинают ослаблять ограничения по самоизоляции и карантину, по мере того как замедляется распространение коронавируса, а число зараженных снижается.В нашей стране также наблюдаются послабления, однако в каждом регионе ситуация отличается, поэтому говорить обо всей стране довольно сложно. Самой непростой с точки зрения распространения вируса остается ситуация в Москве, где было выявлено наибольшее количество зараженных.Тем не менее и в столице планируют послабления режима самоизоляции.Ниже мы расскажем о европейский странах, которые постепенно снимают ограничения.1. ГерманияГермания постепенно снимает ограничения, несмотря на незначительный рост числа зараженных.Начиная с 4 мая в стране открыты парикмахерские, детские площадки и церкви, а также музеи и выставки. Помимо этого с середины месяца в стране открыты некоторые школы, а также рестораны.Компания Volkswagen открыла крупнейшие заводы.При этом власти страны предупреждают своих граждан не совершать путешествия в другие страны и по возможности не выходить лишний раз из дома.2. ИспанияОколо 30% испанского малого бизнеса начали работу. Половина страны также начала снимать ограничительные меры. Тем не менее крупнейшие города – Мадрид и Барселона – по-прежнему сохраняют режим самоизоляции, который будет продлен по меньшей мере до 25 мая. Сотрудники ряда предприятий, в частности промышленных и строительных, вышли на работу.3. ИталияНачиная с 4 мая в Италии были открыты бары и рестораны. Помимо этого были открыты строительные площадки и заводы. Постепенно открываются музеи, библиотеки и магазины.Кроме того, в стране постепенно открываются парикмахерские и салоны красоты. Начиная с 3 июня страна начнет впускать иностранных туристов, однако поначалу это могут быть только граждане стран ЕС.Крупные спортивные мероприятия, школы, университеты, музеи и культурные центры, а также бассейны и спа-салоны были закрыты начиная с марта.4. ВеликобританияВеликобритания объявила о введении режима самоизоляции 23 марта.Начиная с 13 мая граждане страны могут заниматься спортом на вне дома, а также могут выходить из дома ради проведения досуга.Начальные школы не откроют до 1 июня, до этого же срока не будут открыты и некоторые магазины.Однако такие учреждения, как пабы, рестораны, театры и бары, будут закрыты по меньшей мере до июля.5. ЛитваМагазины, рестораны на открытом воздухе, торговые центры уже открыты. В столице, Вильнюсе, рестораны будут работать на открытом воздухе с обязательным соблюдением мер дистанцирования.Было открыто 18 общественных мест под рестораны, которые будут открыты летом. Более 160 владельцев ресторанов уже подали заявки о возможности использовать это пространство.27 апреля начали работать парикмахерские, салоны красоты, музеи и библиотеки.6. ВенгрияСтрана также начала ослаблять ограничения.Кофейни, рестораны, отели будут постепенно открываться в течение мая.7. Бельгия11 мая в Бельгии были открыты магазины, а также постепенно открываются школы.Несмотря на открытие школ, в них действуют ограничения, в частности введены меры дистанцирования, а также ограничена численность классов. Рестораны начнут работу 8 июня.Помимо этого люди старше 12 лет должны носить маски в общественном транспорте, но правительство просит носить маски всех граждан, независимо от возраста. Помимо этого, правительство пообещало предоставить бесплатные маски всем жителям страны.Кроме того, открываются предприятия, а людям разрешено собираться на улице в группы до трех человек при соблюдении правил дистанцирования.8. ЧехияВ Чехии гражданам страны разрешено собираться на улице в группы до 10 человек. Кроме того, им можно совершать заграничные путешествия. Университеты были открыты 27 апреля. Помимо этого, были открыты магазины, библиотеки и фитнес-центры.Постепенно открываются парикмахерские, салоны красоты, рестораны, пивные бары, а после 25 мая будут открыты рестораны, театры и отели.9. ФранцияНачиная с 11 мая в стране открываются магазины. Однако бары рестораны остаются закрытыми. Правительство планирует тестировать 700 тысяч человек в неделю, а также обеспечить всех граждан страны масками.Граждане страны теперь могут выходить из дома без специальных пропусков, за исключением жителей пригородов Парижа, которые перемещаются в часы пик.10. ПольшаОтели, спортивные площадки и торговые центры постепенно открываются. Библиотеки, художественные галереи и музеи начинают работу, однако пока время их работы ограничено. Также постепенно открываются дошкольные учреждения для детей.Начиная с 20 апреля жители страны могут свободно посещать национальные парки и лес.11. Ирландия18 мая Ирландия начала постепенное ослабление мер самоизоляции.Были открыты многие магазины, жителям страны было разрешено встречаться с друзьями за пределами дома, при условии что они соблюдают дистанцию в 2 метра.12. НорвегияНачиная с 20 апреля в стране были открыты детские сады. Однако многие жители страны продолжают работать из дома, а крупные мероприятия были отложены по меньше мере до 15 июня.Малый бизнес также постепенно возобновляет работу, включая парикмахерские и салоны красоты. Однако ограничения на путешествия сохранятся по меньшей мере до 20 августа.13. ДанияДания ввела режим самоизоляции 11 марта. В настоящий момент в стране открываются некоторые школы и малый бизнес.Начиная с 11 мая в стране открываются рестораны, кафе и торговые центры. Школьники снова могут посещать занятия в школе.