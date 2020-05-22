Не слишком утешительными оказались финансовые результаты первого квартала 2020 года для футбольного клуба английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед. Дьяволы отчитались о финансовых результатах и чистый долг команды на 31 марта составил 429,1 млн фунтов или 477 млн евро.

Не слишком утешительными оказались финансовые результаты первого квартала 2020 года для футбольного клуба английской премьер-лиги "Манчестер Юнайтед". "Дьяволы" отчитались о финансовых результатах и чистый долг команды на 31 марта составил 429,1 млн фунтов или 477 млн евро.В сравнении с показателями за тот же период 2019 года долг увеличился на 127,4 млн фунтов или на 30%, а ведь начало года "МЮ" провел еще в более-менее приемлемых условиях, когда пандемия коронавируса только начинала сказываться на финансовой стороне футбола.Только доходы клуба от коммерческих сделок увеличились на 2 млн фунтов (на 3%) и составили 68,6 млн фунтов, сообщает Manchester Evening News. Только эти показатели и доходы от спонсоров (44,7 млн фунтов или +7,5%) показали рост. Остальные статьи упали и достаточно значительно.Доходы от продажи атрибутики снизились 23,9 млн фунтов (минус 1,1 миллиона), доходы от трансляций упали на 51,7% с 53,8 млн фунтов до 26 миллионов, доходы от проведения матчей также сократились – на 2,6 млн фунтов (-8,2%). Впрочем, эксперты ожидают, что второй квартал 2020 года будет выглядеть еще более удручающим.