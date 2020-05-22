300 тысяч рублей штрафа за один-единственный коронавирусный фейк. Такое наказание назначили жителю Сахалина, который опубликовал в Интернете видео - о якобы недостаточных мерах безопасности при эвакуации россиян из Таиланда.

300 тысяч рублей штрафа за один-единственный коронавирусный фейк. Такое наказание назначили жителю Сахалина, который опубликовал в Интернете видео — о якобы недостаточных мерах безопасности при эвакуации россиян из Таиланда.Настаивал, что пассажиров вывозного рейса по маршруту Бангкок — Шанхай — Южно-Сахалинск не обеспечили защитными костюмами. Ну и вообще, мол, подошли к делу халатно. Ролик довольно быстро разошёлся по соцсетям, однако опровергнуть всё это оказалось совсем не трудно.В итоге сам фейкомёт быстро поплатился за враньё. Причём весьма крупной суммой: на заметку всем прочим. И тем, кто поверил его фантазиям. Хотя стоит признать, что в отдельных случаях самостоятельно отделить правду от лжи — не так-то просто.Примером тому — новости из Омска. Где, как утверждается, заколотили двери целой многоэтажки с сотнями жильцов под предлогом карантина. Можно подумать: утка в духе недавних вбросов о "запаянных подъездах на Кубани". Вот только сибирская история — правдива.Нарушены ли права омичей, которых заперли в общежитии на улице 11-я Чередовая? Вопрос, на который теперь необходимо будет ответить прокуратуре, которая начала проверку по заявлению жителей.По словам жильцов, с 28 апреля по 11 мая в здании общежития ввели карантин по коронавирусу – из-за инфицированного жителя. Но когда срок карантина истёк, омичей так и не выпустили из здания. Оказывается, был обнаружен еще один случай заражения и карантин продлили. И тут народный гнев было уже не остановить.Действительно, день ото дня жители все больше и больше рвались на улицу. У кого-то закончилась еда, у других начались неприятности на работе. Ведь жильцам, как они утверждают, не предоставили даже документ, на основании которого их задерживают дома. Вокруг общежития выставили наряды полиции – мера вынужденная."В УМВД России, поступила обращение руководителя регионального Роспотребнадзора с просьбой выставления поста охраны возле общежития. В связи с тем, что всем жильцам вынесены постановления об изоляции в связи с контактом с больным коронавирусной инфекцией. Была обеспечена охрана общественного порядка", — сухо комментирует начальник пресс-службы УМВД России по Омской области Алексей Командыков.Еду жителям доставляли волонтеры, так же помогали с доставкой медикаментов и всего необходимого. Однако словно по мотивам "Побега из Шоушенка" жители общежития находили тайные тропы и покидали карантинную зону. Аргумент один: нам так никто и не показал документов, на основании которых нас держат взаперти.Однако в областном Роспотребнадзоре парируют: мол с документами было все в порядке, а жители сами отказывались с ними знакомиться."Жильцы угрожали, не пускали на этажи, отказывались получать постановление главного государственного санитарного врача Омской области, которое является основанием для организации медицинского наблюдения, дальнейшего обследования на короновирусную инфекцию и получение больничного листа. Так же жильцы общежития не допускали бригаду специалистов по проведению заключительной дезинфекции помещений", — заявили в Роспотребнадзоре.В общем, история получается или про несознательных граждан или про нарушение конституционных прав этих граждан. Ждем ответов от проверяющих органов.