Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении, проект закона о поддержке экономики и граждан России в период пандемии.

Госдума в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении, проект закона о поддержке экономики и граждан России в период пандемии. Законопроект разработан по поручению президента.Во-первых, увеличены в 2 раза детские пособия в возрасте до 1,5 лет, если в семье кто-то потерял работу. Пособие можно получить на каждого ребенка в размере 6,752 тысячи руб.Во-вторых, бизнес наиболее пострадавших отраслей, арендующий офисы или производственные участки, получил право до 1 октября отказаться от договора аренды и не выплачивать штрафы или компенсации владельцам недвижимости за досрочное расторжение договора аренды. Обеспечительный платеж при этом остается у арендодателя. Таким правом можно воспользоваться, после того как компания, предприниматель малого и среднего бизнеса получил отказ от арендодателя на просьбу снизить арендную плату.В-третьих, туристические компании могут вместо возврат денег за отмененные из‑за коронавируса поездки выдавать клиентам ваучеры на будущие равноценные путешествия.В-четвертых, конфискованных спирт можно использовать для увеличение производства антисептиков.В-пятых, правительство получило право переносить экзамены, менять условия итоговой аттестации школьников и приема в вузы.