В Сети появилось видео, за короткие сроки ставшие популярным. На опубликованных кадрах видно, как кот нападает на ветеринара, пытаясь спасти собаку от мучений.

В Сети появилось видео, за короткие сроки ставшие популярным. На опубликованных кадрах видно, как кот нападает на ветеринара, пытаясь спасти собаку от мучений.Инцидент произошел в Перу, сообщает Daily Star. Ветеринар пытался сделать собаке прививку. Кот наблюдал за происходящим из соседнего помещения через прозрачное стекло. При этом забавно наблюдать, какое в этот момент у него непонимающее выражение морды. Четвероногий даже подошел к столу и встал на задние лапки, чтобы поближе рассмотреть происходящее. Судя по всему, он расценил ветеринарную помощь как нечто плохое, потому решил избавить друга от страданий, набросившись на врача и укусив его в ногу.СМИ отмечает, что кот и собака принадлежат одному хозяину. Пользователи социальных сетей уже прозвали животных "друзьями навсегда".