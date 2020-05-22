Льготные кредиты на образование студентам планируется выдавать на любую сумму сроком до 15 лет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в программе Диалог на телеканале Россия 24.

Льготные кредиты на образование студентам планируется выдавать на любую сумму сроком до 15 лет, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия 24"."Это расширение программы кредитования с государственным участием", — пояснил министр науки и высшего образования.Это будет новый льготный образовательный кредит под половину ставки Центрального банка продолжительностью 15 лет. "Сумма кредита здесь не ограничена", — пояснил министр. По его словам, срок кредита на 15 лет позволит успешным студентам погасить долг из своей зарплаты после окончания обучения.Ставку по образовательным кредитам необходимо снизить до 3%, а размеры налоговых вычетов по таким кредитам — увеличить, заявил днем ранее, 21 мая, президент Владимир Путин. Он поручил правительству и Банку России изучить вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с текущих 8% до 3%. Президент предложил также продлить срок погашения таких кредитов.Власти увеличат доступность бесплатного высшего образования, особенно в регионах, где не хватает специалистов высокой квалификации, отметил глава государства. Молодые люди должны иметь и другие возможности получить образование, в том числе оплатить обучение с помощью образовательного кредита на максимально льготных условиях, подчеркнул президент. Кроме того, необходимо увеличить размер налогового вычета по образовательным кредитам. Причем вычеты должны предоставлять как на сам кредит, так и на проценты по кредиту, заключил Путин.