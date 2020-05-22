Белоруссия не собирается заниматься глобализмом, захватывать другие государства, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты Республике не нужны, заявил президент Александр Лукашенко во время визита на оборонное предприятие ОКБ ТСП.

Белоруссия не собирается заниматься глобализмом, захватывать другие государства, поэтому межконтинентальные баллистические ракеты Республике не нужны, заявил президент Александр Лукашенко во время визита на оборонное предприятие "ОКБ ТСП".Вместе с тем глава государства отметил, что ракетное вооружение развивать все-таки надо. Война может начаться даже во время эпидемии коронавируса. Стратегическая задача вооруженных сил Белоруссии – нанести агрессору неприемлемый ущерб.Поэтому Республика и демонстрирует свои возможности в сфере обороны на парадах, чтобы все понимали: Белоруссия способна дать достойный отпор.Отдельно Лукашенко остановился на разработке белорусской высокоточной ракеты с радиусом действия до 300 километров, сообщает агентство "Интерфакс". Стране нужно свое оружие, чтобы не зависеть от других стран.В пресс-службе президента добавили, что новая ракета будет готова к испытаниям в сентябре 2020 года. Ее могут тестировать на полигонах России, Китая, Казахстана, Узбекистана, Саудовской Аравии.