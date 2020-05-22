Минэкономразвития (МЭР) ухудшило прогноз по уровню безработицы в России. В частности, в 2020 году уровень безработицы составит 5,7% (в предыдущем прогнозе - 4,5%), в 2021 году - 5,4% (4,5%), в 2022 году - 4,9% (4,5%), в 2023 году - 4,7% (4,4%).

Минэкономразвития (МЭР) ухудшило прогноз по уровню безработицы в России. В частности, в 2020 году уровень безработицы составит 5,7% (в предыдущем прогнозе — 4,5%), в 2021 году — 5,4% (4,5%), в 2022 году — 4,9% (4,5%), в 2023 году - 4,7% (4,4%).Принятые меры по поддержанию занятости позволяют ограничить, но не предотвратить высвобождение работников, подчеркивает МЭР. В некотором смысле это неизбежный процесс, отметил глава МЭР Максим Решетников.МЭР ожидает существенного сближения показателей безработицы и регистрируемой безработицы, которую рассчитывают по методологии Международной организации труда (МОТ). Это произойдет из-за того, что власти увеличили размер пособий по безработице и граждане начали регистрироваться в службах занятости.