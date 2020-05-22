Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на телеканале Россия 24.

Всероссийский студенческий выпускной из-за пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате 4 июля. Пока дата является предварительной. Об этом рассказал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, это будет объединяющее всех мероприятие."Мне бы очень хотелось, чтобы наших выпускников поздравили лучшие, самые успешные люди нашей страны, которые бы вернулись в свои студенческие годы, вспомнили свои студенческие годы и сказали бы напутствия", — сказал Фальков.В дистанционном выпускном примут участие все университеты, Российский союз ректоров и платформа "Россия — страна возможностей". В школах в онлайн-режиме пройдут также последние звонки и выпускные.На этой неделе стало известно, что проведение Единых государственных экзаменов начнется 29 июня. Об этом объявил президент России Владимир Путин. В целом, по словам главы государства, система образования достойно выдержала те сложности, которые создала пандемия COVID-19.