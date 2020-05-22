Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний, которые предполагают, что меры безопасности, связанные с пандемией, будут сниматься в три этапа. На первом и втором из них пассажиры будут заходить в салон с соблюдением социальной дистанции.

Росавиация и Роспотребнадзор согласовали условия работы авиакомпаний, которые предполагают, что меры безопасности, связанные с пандемией, будут сниматься в три этапа. На первом и втором из них пассажиры будут заходить в салон с соблюдением социальной дистанции.Кроме того, перемещение по самолету, за исключением походов в туалет, будет ограничено. Также экипажам и пассажирам рекомендуют использовать маски с перчатками и обрабатывать руки дезинфицирующими средствами, сообщает телеканал "Россия 24".