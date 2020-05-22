Отменено решение о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе.

Отменено решение о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам по делу об убийствах и участии в преступном сообществе, передает РИА Новости.Ранее их пребывание в СИЗО было продлено до 24 июля. Они останутся под стражей до нового рассмотрения дела Мосгорсудом.Как сообщалось, предварительное следствие по делу завершено, фигуранты и адвокаты изучают материалы дела. Защита намерена настаивать на рассмотрении дела с участием присяжных заседателей.По данным следствия, Рауль Арашуков — глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф - участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признали.В начале апреля бывшему сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Рауф Арашуков — один из самых молодых сенаторов, был задержан более года назад в зале заседаний Совета Федерации, вскоре лишив его статуса.Рауля Арашукова задержали по этому же делу в Санкт-Петербурге.