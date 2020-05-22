Сегодня утром на трассе Осиновка - Рудная Пристань в Приморье загорелся автозак. Как сообщили Вести:Приморье представители силовых структур, загоревшийся автомобиль принадлежит МВД. Он перевозил заключенных из временного изолятора.

Сегодня утром на трассе Осиновка — Рудная Пристань в Приморье загорелся автозак. Как сообщили "Вести:Приморье" представители силовых структур, загоревшийся автомобиль принадлежит МВД. Он перевозил заключенных из временного изолятора. Другие детали источник уточнить не смог. В правоохранительных органах инцидент пока не комментировали.Видео с горящим автозаком опубликовали в социальных сетях. Известно, что ЧП произошло неподалеку от села Новогордеевка Анучинского района Приморья. Очевидцы рассказали, что автомобиль пытались потушить с помощью огнетушителей из машины ДПС, однако безуспешно.Заключенных вывели из горящей машины. Один из них сначала чувствовал себя плохо из-за отравления дымом. "Побега не вышло? Пытались потушить, но чего не получилось", — отметили в комментариях паблика.