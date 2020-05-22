Студеный воздух пробивается все дальше на юг России! Какими будут последствия арктического вторжения на Черноморском побережье? Когда в центре страны опять может пойти снег? И долго ли еще ждать потепления?

Арктическое вторжение пробьется на юг России, а северная часть страны стоит на пороге потепления. Четверг стал самым холодным днем на Русской равнине с начала мая. Из-за непривычной для конца весны погоды в Московской и Тверской областях возобновили, а в Великом Новгороде продлили отопительный сезон.Центральный же регион в это время буквально замело — снег шел даже в некоторых районах столицы. В Ярославской и Владимирской областях местами его выпало достаточно для того, чтобы слепить снеговиков. Тем не менее, временный снежный покров зафиксировали только метеостанции Ленинградской области. В последний весенний месяц подобное здесь случается лишь раз в 12-13 лет, а в нынешнем мае снег ложился уже дважды. Никогда за всю историю метеонаблюдений снег не задерживался на земле в этих краях после 15-го мая.В пятницу холодный атмосферный фронт пробьется к берегам Волги и отрогам Кавказа. Здесь из-за развития мощной кучево-дождевой облачности ливни местами могут оказаться очень интенсивными — свыше 30 миллиметров. В низовьях Волги, на Кубани и в Ставрополье похолодание будет сопровождаться грозами и шквалистыми усилениями ветра.В среду холодный атмосферный фронт прошел через Черноземье. В Воронежской области столкновение разнородных воздушных масс привело к появлению водяного смерча. Воронка появилась на Дону рано утром и довольно быстро разрушилась.Сегодня в эпицентре ненастья окажется Сочи. Наиболее интенсивные ливни ожидаются во второй половине дня, а в сумме за сутки на город выльется до 38 миллиметров м влаги — более 40 процентов майского объема осадков. Арктические воздушные массы сумеют пробиться даже к побережью Черного моря, но в воскресенье-понедельник северные потоки в атмосфере станут разрушаться, и на Русскую равнину повеет теплом с Атлантики.Сегодня-завтра в Москве после полудня столбики термометров поднимутся лишь до 7-10 градусов выше нуля, а в субботу дожди вновь могут переходить в снег. В воскресенья начнется потепление: в начале следующей недели столбики термометров в столице покажут +17...+20, что даже немного теплее майского климата.