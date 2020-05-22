По данным Росстата на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер, направленных на борьбу с ней, производство автомобилей в России упало почти на 80%.

Производство легковых автомобилей в России снизилось в апреле на 79,2%. По данным Росстата, на фоне пандемии коронавируса и ограничительных мер в прошлом месяце было выпущено 30 тысяч машин. Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение превысило 100 тысяч автомобилей.Схожая динамика также наблюдалась в сегменте грузовиков, их производство в апреле снизилось на 36,5% до 8,7 тысяч штук. Это минимальное количество с февраля 2015 года.А вот выпуск автобусов наоборот продемонстрировал почти 15-ти процентный рост, до 1,4 тысяч штук. В первую очередь это связано с выполнением контрактов по обновлению парка городского и междугороднего транспорта.Ранее на этой неделе стало известно о рекордном падении продаж машин в Евросоюзе. За апрель автомобильный рынок Старого Света сжался более чем на 76%, что стало максимальным показателем за всю историю наблюдений.