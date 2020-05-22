В отдаленном районе в Самаре строят новую школу. Дело в том, что до ближайшей сейчас десятки километров. Из-за карантинных мер стройку пришлось остановить, но сейчас рабочие снова взялись за дело. Главное - соблюдать все санитарные нормы. Возобновились работы и на других строительных объектах города.

В отдаленном районе в Самаре строят новую школу. Дело в том, что до ближайшей сейчас десятки километров. Из-за карантинных мер стройку пришлось остановить, но сейчас рабочие снова взялись за дело. Главное — соблюдать все санитарные нормы. Возобновились работы и на других строительных объектах города.Помимо каски на строительной площадке новый обязательный атрибут. От разнорабочего до прораба все в масках. К мерам безопасности здесь относятся серьезно.Эту школу возводят в новом микрорайоне Самары. Торопятся. Территория вокруг стремительно разрастается — возводят новые дома. Здесь живет больше десяти тысяч людей, а до ближайшей школы сейчас десятки километров. На строительной площадке из-за пандемии уже пропустили рабочие дни. После введения послабления режима в области увеличивают темпы, соблюдая все санитарные нормы.Строительные работы в регионе были прекращены ненадолго. Но у подрядных организаций каждый день на счету. На площадке будущего дворца спорта увеличился фронт работы. Сейчас основной этап: завершение возведения несущих конструкций, приступили к монтажу инженерных систем. Количество работников на объекте увеличили. Соблюдение санитарных норм остаётся строгим.Непростая эпидемиологическая ситуация в стране напрямую отражается на строительстве. Например, из-за закрытых границ здесь смещаются сроки поставки материалов из Италии. На таможне пока не прошли комплектующие для инженерных систем и лакокрасочные изделия. Чтобы не срывать график работы и успеть сдать дворец спорта в срок, пока некоторые этапы строительства переносят на лето.Это поле-трансформер предназначено и для хоккея и для баскетбола. На завершающем этапе строительства здесь смонтируют систему охлаждения льда. А при необходимости площадка будет покрываться баскетбольным паркетом, который лёд не повредит.Во дворце спорта Самары будет размещаться четыре игровых поля. Также именно здесь будет располагаться первая и единственная в регионе специализированная площадка для кёрлинга. Уже в следующем году здесь будут проходить первые матчи высшей хоккейной лиги.