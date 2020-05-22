Власти Суздаля просят разрешить открыть гостиницы для туристов. В обращении к главе региона операторы турбизнеса предлагают разрешить с 1 июня открытие пансионатов и домов отдыха для бронирования и заселения.

Власти Суздаля просят разрешить открыть гостиницы для туристов. В обращении к главе региона операторы турбизнеса предлагают разрешить с 1 июня открытие пансионатов и домов отдыха для бронирования и заселения.Кроме того, сообщает ГТРК "Владимир", Суздаль просит разрешить работу предприятий общепита. Дело в том, что основное население города работает в туристической отрасли. За период вынужденного карантина большинство фактически осталось без средств существования. Это, в частности, приводит к социальной напряженности.По данным оперштаба по распространению коронавирусной инфекции, в Суздале за время пандемии выявлено всего пять случаев инфицирования. С подозрением на коронавирус на самоизоляции остаются 25 человек.Отметим, работа организаций туристической отрасли была приостановлена в конце марта до снижения роста инфицирования COVID-19 и стабилизации эпидобстановки.