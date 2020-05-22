Число заболевших коронавирусом в России достигло 326 448 человек. За последние сутки в России выявили 8 894 инфицированных в 84 регионах страны. Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне уже третьи сутки подряд.

Число заболевших коронавирусом в России достигло 326 448 человек. По этому показателю страна остается на втором месте в мире. Лидерство по-прежнему удерживают США — там 1 миллион 570 тысяч заразившихся.За последние сутки в России выявили 8 894 инфицированных в 84 регионах страны (при этом у 42,2% из них нет клинических проявлений болезни). Суточный прирост числа новых заболевших COVID-19 в России остается примерно на одном уровне уже третьи сутки подряд, сообщает оперштаб. Так, 21 мая было выявлено 8 849 новых случаев, а 20 мая — 8 764 случая. Темп прироста 22 мая составил +2,8%, этот показатель демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению заболеваемости, считают специалисты.Справились с заболеванием уже 99 825 россиян (в том числе за последние сутки выписаны 7 144 человек).Скончались от заболевания за весь период распространения коронавируса 3 249 человек. Причем за последние сутки было зафиксировано рекордное число смертей — скончались 150 заболевших.В Москве число заболевших COVID-19 достигло 158 207 человек. Прирост новых случаев за сутки составил 2 988 заболевших. Полностью выздоровели уже 43 582 пациента, скончались 1867 человек.