Tinder вскоре добавит новую функцию, которая позволит искать романтического партнера по всему миру, а не только поблизости
Сервис для знакомств Tinder вскоре добавит новую функцию, которая позволит искать романтического партнера по всему миру, а не только поблизости. После переключения профиля в "глобальный режим" (Global Mode) он станет общедоступным - его смогут просматривать и ставить лайки пользователи со всего мира, вне зависимости от местонахождения. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителей компании.
Global Mode очень похож на функцию Passport, которая доступна только платно в рамках подписок Tinder Gold или Tinder Plus. Однако если Passport позволяет пользователю указать конкретный город или регион, с жителями которого он хочет познакомиться, то в Global Mode он соглашается на общение с любыми иностранцами. Кроме того, новый режим бесплатен.
Как ожидается, Tinder начнет тестировать новую функцию начиная со следующей недели. В компании добавили, что на мысль о снятии географических ограничений их навела пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой миллионы людей по всему миру оказались на самоизоляции.
Ранее Tinder начал предупреждать пользователей об опасности заражения коронавирусной инфекцией. При запуске приложения появляется всплывающее окно, в котором приводится список мер по профилактике заражения. Tinder пишет: "Часто мойте руки, обрабатывайте их дезинфицирующим гелем, не трогайте лицо и старайтесь соблюдать дистанцию в общественных местах".