Tinder вскоре добавит новую функцию, которая позволит искать романтического партнера по всему миру, а не только поблизости

Сервис для знакомств Tinder вскоре добавит новую функцию, которая позволит искать романтического партнера по всему миру, а не только поблизости. После переключения профиля в "глобальный режим" (Global Mode) он станет общедоступным - его смогут просматривать и ставить лайки пользователи со всего мира, вне зависимости от местонахождения. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на представителей компании.Global Mode очень похож на функцию Passport, которая доступна только платно в рамках подписок Tinder Gold или Tinder Plus. Однако если Passport позволяет пользователю указать конкретный город или регион, с жителями которого он хочет познакомиться, то в Global Mode он соглашается на общение с любыми иностранцами. Кроме того, новый режим бесплатен.Как ожидается, Tinder начнет тестировать новую функцию начиная со следующей недели. В компании добавили, что на мысль о снятии географических ограничений их навела пандемия коронавирусной инфекции, из-за которой миллионы людей по всему миру оказались на самоизоляции.Ранее Tinder начал предупреждать пользователей об опасности заражения коронавирусной инфекцией. При запуске приложения появляется всплывающее окно, в котором приводится список мер по профилактике заражения. Tinder пишет: "Часто мойте руки, обрабатывайте их дезинфицирующим гелем, не трогайте лицо и старайтесь соблюдать дистанцию в общественных местах".