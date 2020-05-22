В ответ на требования выйти из автомобиля гражданин повел себя агрессивно и стал публично оскорблять сотрудников полиции...
«Сотрудниками ДПС ГИБДД Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в подделке документов.
В столичном районе Отрадное инспекторами ДПС была остановлена автомашина одного из агрегаторов такси, водитель которой при движении создавал аварийную ситуацию на дороге. За рулем оказался мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения.
В ответ на требования выйти из автомобиля гражданин повел себя агрессивно и стал публично оскорблять сотрудников полиции. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.
В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 12.8 КоАП РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Также Бутырским межрайонным следственным отделом СУ по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 319 и 327 УК РФ.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк