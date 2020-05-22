В ответ на требования выйти из автомобиля гражданин повел себя агрессивно и стал публично оскорблять сотрудников полиции...

«Сотрудниками ДПС ГИБДД Управления внутренних дел по Северо-Восточному административному округу Главного управления МВД России по городу Москве задержан нетрезвый водитель, подозреваемый в подделке документов.В столичном районе Отрадное инспекторами ДПС была остановлена автомашина одного из агрегаторов такси, водитель которой при движении создавал аварийную ситуацию на дороге. За рулем оказался мужчина, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения.В ответ на требования выйти из автомобиля гражданин повел себя агрессивно и стал публично оскорблять сотрудников полиции. Позднее результаты медицинского освидетельствования подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что мужчина предъявил полицейским поддельное водительское удостоверение.В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 12.8 КоАП РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Также Бутырским межрайонным следственным отделом СУ по Северо-Восточному административному округу ГСУ СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 319 и 327 УК РФ.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк