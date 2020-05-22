Во время службы в Адлерском районе трое сотрудников Росгвардии услышали крики со стороны реки Мзымта. Заметив в воде человека, бойцы тут же вытащили его на берег, а после вместе с сотрудниками полиции и МЧС оказали пострадавшей доврачебную помощь.

Во время службы в Адлерском районе трое сотрудников Росгвардии услышали крики со стороны реки Мзымта. Заметив в воде человека, бойцы тут же вытащили его на берег, а после вместе с сотрудниками полиции и МЧС оказали пострадавшей доврачебную помощь. Затем ее передали медикам, сообщает телеканал "Россия 24".