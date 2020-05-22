Генеральный директор московского Локомотива Василий Кикнадзе высказался по поводу агрессивно настроенных болельщиков, требующих отставки руководства клуба из-за непродления контракта с главным тренером железнодорожников Юрием Семиным.

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе высказался по поводу агрессивно настроенных болельщиков, требующих отставки руководства клуба из-за непродления контракта с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным."Если будем играть хорошо и интересней, чем раньше, болельщики нас поймут. Если же игра станет рассыпаться, а результата не будет, налаживай контакт с ними или угрожай им – все это вторично. Нас рассудит только игра, поле и мяч", – заявил Кикнадзе "России 24"."С подавляющим количеством болельщиков у нас отношения открытые. Я очень жалею, что из-за коронавируса мы сейчас не можем провести встречу. Я к ней готов", – добавил генеральный директор клуба.Напомним, что ранее болельщики "Локомотива" поддержали Юрия Семина, нарисовав граффити возле "РЖД Арены". Кроме того, они потребовали отставки руководства клуба.