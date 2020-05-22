Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол, но нельзя принимать ни аспирин, ни анальгин. Об этом сообщила врач-невролог Ирина Вереютина.

Пациентам с коронавирусом для снижения температуры нужно принимать парацетамол. Об этом сообщила врач-невролог Ирина Вереютина.Она подчеркнула, что нельзя принимать ни аспирин, ни анальгин. По словам врача, у пациентов с инфекцией, которая протекает в тяжелой форме, есть неврологические симптомы — головокружение и головная боль, передает РИА Новости.Ранее среди возможных осложнений коровавируса назывались воспаление брюшины, повышение риска инсульта. Также вирус атакует сердце, мозг, кишечник и кровеносные сосуды. У детей возможен синдром Кавасаки.По последним данным, в России зарегистрировано более 326 тысяч случаев заболевания COVID-19. Скончались 3249 пациентов, выздоровели почти 100 тысяч человек. По данным одной из частных лабораторий, каждый седьмой имеет антитела к коронавирусу.