За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы. По словам главврача, медсестра - хорошая сотрудница и профессионал, она оказывает медицинскую помощь на высоком уровне.

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.Главврач Тульской областной клинической больницы Анна Савищева рассказала РИА Новости, что медсестра - хорошая сотрудница и профессионал, она оказывает помощь на достаточно высоком уровне. В клинике ее ценят как хорошую сотрудницу и профессионала.По словам главврача, когда фото девушки попало в сеть, с ней связался губернатор, чтобы поддержать. Алексей Дюмин приехал в больницу и поблагодарил за работу всех медиков и ее в частности. "Его позиция — медики заслуживают благодарности за свой труд, а не порицаний за внешний вид, — сказала Савищева. - Такова и позиция нашей больницы. Мы ценим, благодарим и бережем наших сотрудников, которые, рискуя своей жизнью, спасают людей". Медсестра продолжает работать в больнице.Фото девушки в просвечивающем костюме появилось на сайте местной газеты. Снимок прислал один из пациентов. По его словам, пациенты против такого костюма не возражали.