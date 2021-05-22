Заместитель начальника Центра по учебной работе полковник полиции Андрей Вожжов рассказал ребятам, из чего состоит профессиональное обучение сотрудников полиции...

Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве в целях профессиональной ориентации посетили учащиеся ГБОУ СОШ районов Бескудниково и Западное Дегунино г. Москвы, воспитанники военно-спортивного клуба «Ягуар», которым руководит подполковник полиции в отставке Сергей Громаков .Заместитель начальника Центра по учебной работе полковник полиции Андрей Вожжов рассказал ребятам, из чего состоит профессиональное обучение сотрудников полиции, какие учебные дисциплины они изучают, о важности знания и соблюдения законов, правил поведения на улице и в школе.В зале для проведения занятий по физической подготовке преподаватель старший лейтенант полиции Дмитрий Волынец вместе со слушателями продемонстрировали гостям боевые приемы борьбы, после чего им было предложено побороться с настоящими сотрудниками полиции. Конечно же, здесь юноши были в своей стихии. Воспитываясь в военно-спортивном клубе, ребята уже имеют базовые знания по борьбе САМБО, поэтому с удовольствием окунулись в знакомую им атмосферу.Особый интерес школьники проявили к занятиям на специально оборудованной полосе препятствий, где слушатели Центра помогали проходить им все элементы. Ребята показали всю свою силу, волю, физическую подготовку и отличную сноровку.Ребята поблагодарили сотрудников полиции за такую уникальную возможность провести целый день на базе ЦПП.Центр профессиональной подготовки всегда готов принять гостей для знакомства со службой органов внутренних дел, поделиться с ними накопленными за долгие годы знаниями и практическим опытом.Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве