Заместитель начальника Центра по учебной работе полковник полиции Андрей Вожжов рассказал ребятам, из чего состоит профессиональное обучение сотрудников полиции...
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве в целях профессиональной ориентации посетили учащиеся ГБОУ СОШ районов Бескудниково и Западное Дегунино г. Москвы, воспитанники военно-спортивного клуба «Ягуар», которым руководит подполковник полиции в отставке Сергей Громаков .
Заместитель начальника Центра по учебной работе полковник полиции Андрей Вожжов рассказал ребятам, из чего состоит профессиональное обучение сотрудников полиции, какие учебные дисциплины они изучают, о важности знания и соблюдения законов, правил поведения на улице и в школе.
В зале для проведения занятий по физической подготовке преподаватель старший лейтенант полиции Дмитрий Волынец вместе со слушателями продемонстрировали гостям боевые приемы борьбы, после чего им было предложено побороться с настоящими сотрудниками полиции. Конечно же, здесь юноши были в своей стихии. Воспитываясь в военно-спортивном клубе, ребята уже имеют базовые знания по борьбе САМБО, поэтому с удовольствием окунулись в знакомую им атмосферу.
Особый интерес школьники проявили к занятиям на специально оборудованной полосе препятствий, где слушатели Центра помогали проходить им все элементы. Ребята показали всю свою силу, волю, физическую подготовку и отличную сноровку.
Ребята поблагодарили сотрудников полиции за такую уникальную возможность провести целый день на базе ЦПП.
Центр профессиональной подготовки всегда готов принять гостей для знакомства со службой органов внутренних дел, поделиться с ними накопленными за долгие годы знаниями и практическим опытом.
Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве