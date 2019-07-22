Он похитил кошелек с 2 тысячами рублей

Он похитил кошелек с 2 тысячами рублейВ середине июля этого года в дежурную часть полиции в Коврове поступило сообщение о краже денег у 70-летнего пенсионера.На место происшествия, к одному из развлекательных заведений, незамедлительно прибыли правоохранители. Полицейским пенсионер рассказал, что несколькими часами ранее он подрался с другим посетителем кафе, после которой мужчина обнаружил пропажу кошелька, в котором находились 2 тысячи рублей.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 28-летний местный житель.Мужчина во всем признался, пояснив, что стал свидетелем конфликта и, воспользовавшись моментом, когда пенсионер упал, а второй участник драки ушел, украл кошелек из кофты и ушел.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.