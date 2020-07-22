В настоящий момент сотрудники полиции выявили уже более 100 дополнительных эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей...

Оперативниками Управления «К» МВД России совместно с сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена деятельность организованной группы, незаконно осуществляющей возвраты денежных средств.В полицию поступило обращение от представителя компании о хищении денежных средств в ряде офисов, оказывающих услуги связи и реализовывающих различные технические средства.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в течение полутора лет один из сотрудников организации, используя служебное положение, периодически осуществлял выгрузку сведений по невостребованным платежам. Затем он давал указания соучастникам оформлять незаконные возвраты денежных средств на различные суммы через кассы в торговых точках. Установлена личность 34-летнего мужчины, организовавшего незаконную деятельность, а также еще 14 подозреваемых – участников противоправной схемы.В ходе следственных действий злоумышленники дали признательные показания относительно их ролей в мошеннической схеме.В настоящий момент сотрудники полиции выявили уже более 100 дополнительных эпизодов мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 20 миллионов рублей.Следственной частью СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». Организатору и активным участникам группы предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93