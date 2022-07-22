Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более...

«Оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно со следователями задержаны подозреваемые в незаконной банковской деятельности», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Предварительно установлено, что злоумышленники создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. В течение нескольких лет они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.«Однако наибольшей популярностью пользовался сервис по обналичиванию денег. Для этого использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков. За полтора года работы оборот криминального бизнеса составил 4,5 млрд рублей, а полученный его участниками доход превысил 90 млн», - рассказала Ирина Волк.В результате проведенных совместно с сотрудниками ФСБ России оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Всем подозреваемым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.По местам жительства фигурантов и в используемых ими офисных помещениях проведено 10 обысков, в ходе которых изъяты компьютерная техника, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Расследование продолжается.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеокомментарий официального представителя МВД России Ирины