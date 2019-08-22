Строительство второй ветки Северомуйского тоннеля стартовало на БАМе. Первая группа специалистов, а это 100 человек, уже приступила к обустройству вахтового городка, включающегося общежития и административно-бытовой комплекс.

Строительство второй ветки Северомуйского тоннеля стартовало на БАМе. Первая группа специалистов, а это 100 человек, уже приступила к обустройству вахтового городка, включающегося общежития и административно-бытовой комплекс. Как сообщает ТАСС, возведение завода железобетонной тоннельной обделки должно быть закончено к концу года. А с начала 2020-го начнется проходка тоннеля.Новый тоннель будет идти параллельно действующему, информирует ГТРК "Бурятия". Его строительство будет вестись с двух сторон. Первый вахтовый городок сооружается со стороны Восточного портала действующего тоннеля. Работы на Западном портале будут запущены в начале следующего года. Специалисты отмечают, что введение в строй нового объекта увеличит пропускную способность магистрали до сто миллионов тонн грузов в год.