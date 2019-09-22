× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/22-09-2019-arxitektura-budushhego-kak-vyglyadyat-samye-zelenye-zdaniya-mira.html" target="_blank">Архитектура будущего: как выглядят самые зеленые здания мира</a> - Зеленые технологии называют архитектурой будущего. Именно они позволяют сберечь окружающую среду, экономить потребление энергии и сократить выбросы углекислого газа.