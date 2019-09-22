В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Филадельфия Флайерз на льду домашней арены Уэллс Фарго Центр обыграла команду Нью-Йорк Рейнджерс со счетом 4:1.

В рамках предсезонного матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия Флайерз" на льду домашней арены "Уэллс Фарго Центр" обыграла команду "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 4:1.У победителей встречи шайбы забросили Джеймс Ван Римслайк, Кевин Хейс, Карсен Тварински и Якуб Ворачек, который помимо гола, записал на свой счет две результативные передачи. Также голевым пасом отметился российский защитник "Флайерз" Иван Проворов.Российский голкипер гостевой команды Игорь Шестеркин отразил 36 из 40 бросков по своим воротам, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин из-за травмы участие в матче не принимал."Филадельфия", прервавшая серию из трех поражений, в следующем матче предсезонки НХЛ во вторник, 24 сентября, на выезде сыграет с "Бостоном", а хоккеисты "Рейнджерс" на следующий день примут "Айлендерс".