В главном поединке турнира UFC Fight Night 159 в Мексике встречались Яир Родригес и Джереми Стивенс. Бой был прерван в самом начале, а затем был признан несостоявшимся. В результате чего недовольная публика закидала октагон мусором.

В главном поединке турнира UFC Fight Night 159 в Мексике встречались Яир Родригес и Джереми Стивенс. Бой был прерван в самом начале, а затем был признан несостоявшимся. В результате чего недовольная публика закидала октагон мусором: бутылками, монетами и попкорном.На 20-й секунде боя Родригес ткнул пальцем в глаз Стивенсу. Судья встречи остановил бой и дал пять минут на то, чтобы американец восстановился. Однако Джереми сообщил, что не сможет продолжить поединок, что вынудило рефери признать бой несостоявшимся. В итоге бойцы смогли покинуть октагон только в сопровождении охраны.Una locura completa fue la que se vivió luego de que se parara la pelea entre Yair Rodríguez y Jeremy Stephens pic.twitter.com/2z0L4ILRE2— Pato Zúñiga (@pato_zuniga12) September 22, 2019