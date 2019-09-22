Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в середине августа. Их состояние удовлетворительное, вернуться на родину они планируют на следующей неделе.

Освобождены российские моряки, захваченные пиратами в середине августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию, в которой работают россияне. Ранее сообщалось, что 15 августа в районе камерунского порта Дуала неизвестные атаковали принадлежащее датской компании "Ультрабалк" грузовое судно "Мармалайта", следовавшее под флагом Антигуа и Барбуды.Нападавшие захватили восемь членов экипажа ради выкупа, среди попавших в плен были трое граждан Российской Федерации.Сейчас известно, что российские моряки привезены в Германию. Среди них старший помощник из Санкт-Петербурга, капитан из Владивостока и старший механик из Мурманска. Их состояние удовлетворительное, вернуться на родину они планируют на следующей неделе.