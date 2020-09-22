ОМВД России по району Замоскворечье устанавливает местонахождение Жулиной Дианы Владимировны, 2008 года рождения...

ОМВД России по району Замоскворечье устанавливает местонахождение пропавшей без вести Жулиной Дианы Владимировны, 2008 года рождения.21 сентября 2020 года она вышла из общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Москва, 5-й Монетчиковский пер. д.7, по настоящее время ее местонахождение неизвестно.Приметы: 12 лет, рост 164-165 см, волосы светло-русые.Была одета: серая кепка, куртка желтого цвета, белые кроссовки, разноцветный рюкзак, голубые лямки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8(499) 237-04-00; или в службу «102» (с мобильного 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60