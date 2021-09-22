Пьяный мужчина выпивал на территории вокзала. Сотрудники начали выписывать протокол об административном правонарушении. Нарушитель общественного порядка предложил пять тысяч рублей, чтобы решить вопрос без бюрократии.

На железнодорожном вокзале Мурома задержали 28-летнего жителя Чувашии, который пытался откупиться от сотрудника ППС. Он намеревался дать полицейскому взятку за отказ от составления протокола.Пьяный мужчина выпивал на территории вокзала. Сотрудники начали выписывать протокол об административном правонарушении. Нарушитель общественного порядка предложил пять тысяч рублей, чтобы решить вопрос без бюрократии.«Предупреждения об уголовной ответственности за дачу взятки должностному лицу при исполнении не вразумили уроженца Чебоксар. В присутствии понятных полицейские зафиксировали попытку подкупа», - рассказали во Владимирском ЛО МВД России на транспорте.Таким образом, к административке добавилось ещё и уголовное дело.