Пассажиров проинформировали об основных видах мошенничества, совершаемых с использованием мобильной и проводной связи...

На станциях столичного метро полицейские побеседовали с пассажирами о видах и способах мошеннических действий, совершаемых дистанционным путем.В рамках мероприятий юрисконсульт правового отдела УВД на Московском метрополитене старший лейтенант внутренней службы Иван Смирнов и полицейский Полка по сопровождению поездов УВД на Московском метрополитене сержант полиции Денис Ким проинформировали граждан не только о том, к каким способам прибегают злоумышленники при совершении преступлений, но и предупредили, как обезопасить себя от их противоправных намерений.Особое внимание полицейские уделили людям пожилого возраста, так как именно они в силу своей доверчивости наиболее подвержены действиям мошенников. Стражи правопорядка вручили пассажирам специально разработанные иллюстрированные памятки: «Будьте внимательны – Не дайте себя обмануть!».Пассажиров проинформировали об основных видах мошенничества, совершаемых с использованием мобильной и проводной связи, и о простых правилах, необходимых для того, чтобы не стать жертвой злоумышленников:- ни в коем случае не сообщайте свои Ф.И.О., данные банковской карты, информацию об операциях по карте, любые другие персональные данные;- внимательно проверяйте название веб-ресурса, который посещаете, не переходите по ссылкам, вызывающим сомнения, вероятней всего это сайт-«двойник»;- если звонивший представляется сотрудником правоохранительных органов и говорит, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по заявлению кредитной организации, самостоятельно позвоните в дежурную часть отдела, указанного собеседником, и уточните, действительно ли такой человек проходит там службу;- если звонят и сообщают, что ваш родственник или знакомый попал в беду или совершил ДТП, и теперь за него нужно внести залог, штраф, купить дорогие лекарства, не доверяйтесь – это обман. Не нужно продолжать и поддерживать подобного рода разговоры, прекратите разговор и перезвоните тем, от чьего имени действуют мошенники.Уважаемые жители и гости столицы! Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене заботятся о вашей безопасности и предупреждают: будьте бдительны, соблюдайте простые правила безопасности, для того чтобы оградить себя от действий мошенников.Обо всех фактах совершения мошеннических действий необходимо незамедлительно сообщить в полицию по телефону «02» (с мобильных – «102»).Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18