Организация заявителя сдала в аренду автомобиль марки премиум-класса 49-летнему мужчине. Спустя время данный гражданин сообщил о том, что неизвестный мошенническим путем завладел арендованным автомобилем...

Оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району Зябликово и УВД по ЮАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по г. Москве задержан житель столицы, подозреваемый в двух эпизодах мошенничества.В ОМВД России по району Зябликово с заявлением о мошенничестве обратился руководитель одной из компаний.Предварительно установлено, что организация заявителя сдала в аренду автомобиль марки премиум-класса 49-летнему мужчине. Спустя время данный гражданин сообщил о том, что неизвестный мошенническим путем завладел арендованным автомобилем, после чего скрылся. Ущерб составил более 6 млн рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель столицы. Злоумышленник распорядился похищенным по своему усмотрению.Выяснилось, что арендатор транспортного средства нашел в сети Интернет объявление с предложением работы на автомобиле представительского класса. Взяв в аренду иномарку, он встретился с будущим «работодателем». Последний, в свою очередь, убедил соискателя в том, что автомобиль необходимо поставить на охраняемую автостоянку, и попросил передать ему документы и ключи. Мужчина выполнил требуемое, однако через некоторое время понял, что его обманули, так как «работодатель» перестал выходить на связь.В ходе дальнейшей работы с задержанным стражи порядка установили дополнительный эпизод противоправной деятельности.Злоумышленник аналогичным способом ввел в заблуждение очередного соискателя и завладел транспортным средством и документами, после чего скрылся и перестал выходить на связь. Ущерб составил 16 млн 500 тысяч рублей.Транспортное средство было обнаружено на территории одного из регионов Российской Федерации.По данным фактам следствием ОМВД России по району Зябликово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У полицейских есть все основания полагать, что задержанный может быть причастен к совершению аналогичных противоправных деяний, совершенных на территории столицы.Расследование уголовного дела продолжается.Полицейские УВД по ЮАО просят граждан, возможно, пострадавших от действий злоумышленника, незамедлительно обращаться по телефону: 8 (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – 112).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22