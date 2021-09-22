Злоумышленники звонили пенсионерам и представлялись их близкими родственниками. Затем сообщали, что совершили ДТП, в результате которого пострадали люди, или другое противоправное деяние...

«Оперативниками УМВД России по ВАО ГУ МВД России по г. Москве пресечена противоправная деятельность троих гастролеров, которые обвиняются в мошенничестве.Установлено, что злоумышленники, приехавшие в столицу из южных регионов России и соседнего государства, действовали по одному сценарию. Они звонили пенсионерам и представлялись их близкими родственниками. Затем сообщали, что совершили ДТП, в результате которого пострадали люди, или другое противоправное деяние. После этого они требовали передать деньги курьеру якобы для помощи пострадавшим и минимизации ответственности. Введенные в заблуждение граждане отдавали свои сбережения.Но однажды эта криминальная схема дала сбой. Звонок поступил на телефон молодой женщины, которая ранее работала дознавателем. Звонившая обратилась к ней как к своей матери и, сказав, что сбила девочку на пешеходном переходе, попросила миллион. Экс-дознаватель сразу поняла истинную причину звонка. Не прерывая разговора, она с другого телефона сообщила о происходящем в полицию. В тот же день злоумышленница и ее предполагаемый сообщник были задержаны. Выяснилось, что накануне аналогичным образом была обманута 83-летняя жительница района Восточный города Москвы. Потерпевшая поверила легенде, озвученной злоумышленниками, и отдала им миллион рублей.Также полицейскими задержан фигурант еще нескольких уголовных дел о мошенничестве. 33-летнего мужчину не смутил даже весьма почтенный возраст потерпевших, ведь старшей из них в этом году исполнилось 93 года! Используя похожую схему, он завладел их сбережениями.По всем фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Имеются основания полагать, что они могут быть причастны к аналогичным противоправным деяниям, совершенным на территории столицы. Предварительное расследование продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видео