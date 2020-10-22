Дело дошло до суда.

Во владимирской клинической больнице №5 нарушались права инвалида, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Мужчину не обеспечивали жизненно важным «Кетостерилом».«Лекарство он должен принимать ежедневно. Из-за перебоев с поставками больной приобретал его за свой счёт. На эти цели он потратил более 10 000 рублей», - поясняет облпрокуратура.В ходе рассмотрения иска в суде департамент здравоохранения в добровольно определил порядок лечения больного, и выдал лекарственный препарат «Кетостерил».Средства, которые владимирец потратил на лечение взысканы по решению Фемиды.