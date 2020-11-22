Сотрудниками полиции изъяты марихуана и конопля, общей массой свыше 300 граммов, амфетамин, массой свыше 40 граммов, и прекурсор психотропного вещества, массой 102 грамма...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено предварительное расследование уголовного дела о незаконном хранении и сбыте наркотических средств и психотропных веществ.Сотрудникам полиции поступила информация о 37-летнем жителе столицы, который занимается изготовлением психотропных веществ, а также сбытом наркотических средств на территории г. Москвы.В ходе проверки информации установлено, что злоумышленник приобретал у неустановленного лица наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры психотропного вещества, которые хранил по месту своего фактического проживания в целях дальнейшего сбыта.Во время проведения оперативно-розыскного мероприятия по месту фактического проживания подозреваемого сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве обнаружены и изъяты вещества неизвестного происхождения, а также горшки с растениями, которые впоследствии были направлены на экспертизу.Согласно заключению эксперта изъятое является наркотическими средствами – марихуаной и коноплей, общей массой свыше 300 граммов, психотропным веществом – амфетамином, массой свыше 40 граммов, и прекурсором психотропного вещества, массой 102 грамма.Кроме того, в ходе расследования установлен эпизод сбыта трех свертков психотропного вещества – амфетамина, массой свыше 1,5 граммов, наркозависимому лицу.СО ОМВД России по району Зюзино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».В одно производство с данным уголовным делом соединены уголовные дела, возбужденные Главным следственным управлением по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», 228.3 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ» и переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве.В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28