Злоумышленник успел собрать различные вещества в чемодан и выбросить его через окно на улицу. Полицейские задержали 28-летнего москвича, а также обнаружили и изъяли выброшенный чемодан...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по району Хамовники задержали подозреваемого в попытке сбыта амфетамина и в причастности к факту многомиллионного мошенничества», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили мужчину, предположительно причастного к сбыту запрещенных средств. Во время операции по задержанию при вскрытии двери в квартиру на Ходынском бульваре, где он проживал, злоумышленник успел собрать различные предметы и вещества в дорожный чемодан и выбросить его через окно на улицу. Полицейские задержали 28-летнего москвича, а также обнаружили и изъяли выброшенный чемодан. Согласно справки об исследовании в нем находилось вещество, общим весом 312,9 грамм, содержащее в своем составе психотропное вещество – амфетамин. Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил с целью дальнейшего сбыта.В ходе дальнейшего расследования полицейские установили причастность мужчины к еще одному противоправному деянию.Выяснилось, что 44-летней жительнице столицы позвонили неизвестные лица и, представляясь сотрудниками правоохранительных органов и банка, убедили ее снять средства с личного банковского счета, а также оформить кредит. По словам звонивших, это якобы было необходимо для сохранения накоплений женщины. Поверив им, она перевела часть денег на указанные счета, а часть передала курьеру. Общий материальный ущерб составил порядка 17 млн рублей.Установлено, что задержанный мужчина, выполняя указания сообщников, в качестве курьера встретился с потерпевшей и получил от нее денежные средства. На похищенные деньги аферист, с его слов, приобрел автомобиль и большую партию наркотических веществ.Следствием ОМВД России по району Хамовники возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступление и покушение на преступление», частью 5 статьи 228.1 «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников данных противоправных деяний. Расследование продолжается.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60