За минувший год три ребёнка погибли в результате аварий.

За 11 месяцев текущего года в авариях на дорогах Владимирской области погибли трое детей. 245 несовершеннолетних получили травмы различной степени тяжести.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, чаще всего дети травмируются, находясь внутри транспортного средства. Будучи пешеходами, они стали участниками 70 дорожно-транспортных происшествий. В 28 случаях подростки сами нарушали ПДД.Для профилактики детского травматизма в регионе пройдёт ряд мероприятий. С 21 по 30 декабря инспекторы ГИБДД будут раздавать школьникам памятки о безопасности на дорогах. У школ и детских садов госавтоинспекция проведёт рейды по проверке правил перевозки детей.