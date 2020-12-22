В полицию обратился гражданин, который сообщил, что неизвестный незаконно завладел его автомобилем марки «Ленд Ровер Дискавери 4», стоимостью 900 тыс. рублей...

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с коллегами из УУР ГУ МВД по г. Москве при силовой поддержке СОБР ГУ Росгвардии по г. Москве задержан подозреваемый в краже автомобиля», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В территориальный отдел полиции обратился 34-летний мужчина. По его словам, неизвестный незаконно завладел его автомобилем марки «Ленд Ровер Дискавери 4», стоимостью 900 тыс. рублей.Как выяснилось, вечером заявитель припарковал автомобиль около дома, расположенного на бульваре Дмитрия Донского, а утром обнаружил его пропажу.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был выявлен и задержан подозреваемый. Им оказался ранее судимый 32-летний мужчина.По данному факту СО ОМВД России по району Северное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.У сотрудников уголовного розыска есть все основания подозревать данного гражданина как минимум в совершении двух аналогичных противоправных деяний на территории Московского региона.Управление уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве(495) 694-91-27