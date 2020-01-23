В Чите полуторагодовалому ребенку грозит ампутация конечностей из-за того, что врачи отказывались везти его в больницу. Родители мальчика утверждают, что трижды вызывали скорую помощь, когда у сына поднялась температура, и только третья бригада согласилась его госпитализировать.

В Чите полуторагодовалому ребенку грозит ампутация конечностей из-за того, что врачи отказывались везти его в больницу. Родители мальчика утверждают, что трижды вызывали скорую помощь, когда у сына поднялась температура, и только третья бригада согласилась его госпитализировать.Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу 6 января, передает ГТРК "Чита". У малыша обнаружили менингококковую инфекцию."У меня его забрали сразу в реанимацию, ребенок был в сознании. Но потом его подключили к аппаратам специальным, потому что ему было тяжело. Я подписала документы и меня отправили домой. Я не успела уехать, как мне позвонили и сказали: приезжайте обратно, вашему ребенку стало хуже", – рассказала мать мальчика Татьяна Козлинская.Врачам удалось стабилизировать состояние мальчика, 17 января его перевели в краевую детскую больницу. Однако последствия инфекции оказались весьма серьезными: начался некроз конечностей. Не исключено, что ребенку придется ампутировать стопы.Врачи провели консилиум по тактике лечения мальчика со специалистами московского НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, известного как клиника Рошаля. Если состояние ребенка позволит, его отправят в столицу. Мать малыша надеется, что лечение в клинике Рошаля позволит обойтись без ампутации.Между тем, по заявлению родителей малыша краевая прокуратура обязала министерство здравоохранения проверить, почему ребенка не госпитализировали сразу.15 января сообщалось, что в одной из больниц Воронежской области из-за менингококковой инфекции скончался двухлетний ребенок. Мальчик поступил в стационар в крайне тяжелом состоянии, заболевание имело острую форму и развивалось стремительно. Были проведены реанимационные мероприятия, но спасти мальчика так и не удалось.