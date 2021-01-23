Ранее 24-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»...

Инспекторы ПДН ОМВД России по району Марьино задержали подозреваемого в продаже алкогольной продукции подростку.В ходе проверки полицейские установили, что в одном из магазинов, расположенных на Братиславской улице, продавец-кассир осуществил продажу алкогольной продукции 16-летнему подростку.Установлено, что ранее 24-летний мужчина уже привлекался к административной ответственности по статье 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18