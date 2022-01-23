23 января (12 января по старому стилю) 1722 г. Указом Петра I в г. Москве учреждаются должность обер-полицмейстера и Московская полицмейстерская канцелярия...

23 января (12 января по старому стилю) 1722 г. Указом Петра I в г. Москве учреждаются должность обер-полицмейстера и Московская полицмейстерская канцелярия. Это событие и стало отсчётом деятельности столичных правоохранителей.9 июля 1722 г. Московский обер-полицмейстер получил от императора подробную инструкцию из 48 статей, в которой начальнику полиции предписывалось руководить всей жизнью большого города. Он руководил полицмейстерами, которые отвечали за порядок и спокойствие в городе, организовывали пожарную охрану, выполняли надзор за городским благоустройством, торговлей, санитарным состоянием Москвы. Функции полиции постоянно расширялись, некоторые задачи переходили к другим ведомствам.В результате Октябрьской революции, в 1917 году одним из первых декретов становится "Декрет о создании Рабоче-крестьянской милиции". С согласия исполкома Моссовета был избран Совет московской милиции во главе с гражданским комиссаром города. Данный Совет издавал приказы и распоряжения, руководил деятельностью комиссаров милиции Москвы. Важным этапом в создании аппарата московской милиции было принятие 29 января 1918 г. Президиумом Московского Совета «Положения о народной милиции г. Москвы».В 2011 году милиция была переименована в полицию. Современная российская полиция строится и развивается на бесценном опыте прошлого, который не утратил своего значения и в настоящее время. Вне зависимости от перемен в жизни государства и общества главной задачей полиции было – защита граждан от преступных посягательств, обеспечение общественного порядка и борьба с нарушениями закона, что во все периоды существования полиции выполнялись на должном уровне.На официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве можно подробно ознакомиться с историей становления и развития московской полиции.