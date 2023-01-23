Намерены идти до конца. Жильцы аварийного дома на Суздальском проспекте ждут очередного суда. Не устраивает их компенсация за выселение из здания. Ефросинья Аристова вместе с супругом

Намерены идти до конца. Жильцы аварийного дома на Суздальском проспекте ждут очередного суда. Не устраивает их компенсация за выселение из здания. Ефросинья Аристова вместе с супругом проживает в квартире площадью 31 квадратный метр. За это мэрия предложила пенсионерам 1 миллион 900 тысяч рублей. А то, что на такие деньги не купить даже комнату – никого