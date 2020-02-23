В региональном Минздраве пообещали наказать врачей, попавшихся за распитием алкоголя в педиатрическом отделении. Судя по кадрам, медицинские работники устроили посиделки в рабочее время, пока в коридоре находились юные пациенты и их родители, ожидавшие приема.

В Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии отреагировали на публикацию ролика из Нальчика, запечатлевшего врачей, устроивших посиделки с шампанским в рабочее время.По данным РИА Новости, в ведомстве пообещали наказать руководство Терской районной больницы и поликлиники, чьих подчиненных застали в кабинете за обедом со спиртным. Ролик сняла женщина, пришедшая в лечебное учреждение с ребенком.В это же время в коридоре педиатрического отделения приема дожидались другие юные пациенты и их родители.Когда женщина пришла к руководителю учреждения, то обнаружила, что она занимается приобретением парфюмерной продукции.В региональном Минздраве подчеркнули, что наказание в соответствии с трудовым законодательством ожидает сотрудников, распивавших алкоголь в служебное время, а также – их начальство.