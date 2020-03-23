Девять пострадавших и один погибший: на видео попал момент крушения военного вертолета в Мексике. Воздушное судно должно было эвакуировать двух заложников, которых удалось освободить правоохранителям, однако разбилось при посадке.

В Сети появились кадры крушения вертолета Sikorsky UH-60M Black Hawk морской авиации Мексики, разбившегося в минувшую субботу, 21 марта, на территории штата Веракрус.На записи видно, что воздушное судно попыталось приземлиться. По одной из предварительных версий, в этот момент экипаж потерял пространственную ориентацию из-за того, что поднявшаяся пыль резко ухудшила видимость.Как сообщают местные СМИ, на борту вертолета находились десять человек. Девять из них получили травмы различной степени тяжести, еще один – сотрудник полиции – погиб.В настоящее время известно, что Black Hawk был задействован в операции против похитителей людей. Правоохранители задержали пятерых предполагаемых членов банды и освободили двух заложников. Вертолет был направлен для эвакуации жертв похищения.